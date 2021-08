Bundeskabinett befasst sich mit Folgen der Flutkatastrophe

Nachrichtenarchiv - 04.08.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett befasst sich heute mit den Folgen der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Monat. Dabei sollen insbesondere Hilfen für Unternehmen auf den Weg gebracht werden. Unter anderem soll die Pflicht, einen Antrag auf Insolvenz zu stellen, vorübergehend ausgesetzt werden. Betroffene sollen so mehr Zeit bekommen, mit Banken über neue Kredite zu verhandeln oder mit der Versicherung die Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Der Bundestag muss dem Gesetz ebenfalls zustimmen. Vor allem die FDP dringt darauf, dass die Abgeordneten die Sommerpause unterbrechen, um schnell Hilfen für die Menschen in den Hochwassergebieten auf den Weg zu bringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2021 06:00 Uhr