Bundesjustizminister Buschmann will Strom- und Gassperren nicht ausschließen

Strack-Zimmermann fordert von Kanzler Scholz Ukraine-Konferenz

Berlin: Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, hat Bundeskanzler Scholz aufgefordert, eine nationale Ukraine-Konferenz einzuberufen. In einem Schreiben an Scholz verlangt die FDP-Politikerin, zu klären, was Deutschland aktuell leiste und zu was Bundeswehr, Industrie und Politik in den kommenden Wochen noch in der Lage seien. Nach den Vorstellung von Strack-Zimmermann sollen bei dem Termin Vertreter aus Politik und dem Bundeskanzleramt, der Rüstungsindustrie, den Gewerkschaften und der Bundeswehr an einem Tisch sitzen und weitere Schritte abstimmen. Die FDP-Politikerin betonte, es hänge insbesondere auch von der Unterstützung Deutschlands ab, wie lange die Ukraine sich gegen die russischen Angriffe verteidigen könne.

