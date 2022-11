Bundesjustizminister Buschmann ist in der Ukraine eingetroffen

Nachrichtenarchiv - 04.11.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Bundesjustizminister Buschmann ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Bei seiner Ankunft am Bahnhof von Kiew versicherte er dem Land erneut die volle Solidarität Deutschlands. Buschmann will mit der ukrainischen Regierung und Menschenrechtlern vorallem über die internationale Strafverfolgung von Kriegsverbrechen sprechen. Kiew hat Russland seit Beginn des Überfalls auf die Ukraine wiederholt Kriegsverbrechen vorgeworfen. Bestätigt wurden diese Vorwürfe inzwischen von einem Expertenteam der Vereinten Nationen, das an mehreren Orten in der Ukraine nach eigenen Angaben Belege für russische Gräueltaten an ukrainischen Zivilisten gefunden hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2022 09:00 Uhr