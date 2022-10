Bundesjustizamt verhängt Millionen-Bußgeld gegen Telegram

Nachrichtenarchiv - 17.10.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Das Bundesamt für Justiz hat Bußgelder in Millionenhöhe gegen den Messengerdienst Telegram erlassen. Die beiden Bescheide wegen Verstößen gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz belaufen sich auf insgesamt etwas mehr als fünf Millionen Euro. Das Bundesamt wirft Telegram vor, in den Jahren 2020 und 2021 keine gesetzeskonformen Meldewege für Beschwerden zur Verfügung gestellt zu haben. Außerdem habe Telegram keinen Zustellungsbevollmächtigten mit einer ladungsfähigen Anschrift in Deutschland benannt. Der Dienst war mehrfach wegen Verbreitung rechtsextremistischer Propaganda und Verschwörungstheorien aufgefallen; war für die Behörden deswegen aber nicht erreichbar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2022 16:00 Uhr