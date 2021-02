Bundesinstitut hofft auf Zulassung von Corona-Selbsttests im März

Draghi ist neuer Regierungschef in Italien

Rom: In Italien ist der ehemalige Zentralbankchef Draghi nach Wochen der politischen Blockade zum Ministerpräsidenten ernannt worden. Sein Kabinett besteht aus Politikern und Politikerinnen aus allen politischen Spektren - von ganz links bis ganz rechts. Das Kabinett kam bereits am Nachmittag zu einer ersten Sitzung zusammen. Das neue Bündnis steht vor einer großen Herausforderung: das Land ist stark von der Pandemie gebeutelt und steckt seit Jahren in einer tiefen wirtschaftlichen Krise. Italien benötigt dringend Corona-Hilfsgelder der Europäischen Union. Am Streit über die Verwendung dieser Mittel war die Regierung von Ex-Ministerpräsident Conte zerbrochen. Die erste programmatische Rede Draghis wird für kommenden Mittwoch erwartet, dann muss er sich im Zwei-Kammern-Parlament der Vertrauensfrage stellen. Die neue Regierung ist die dritte in der laufenden Legislaturperiode seit 2018.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2021 18:00 Uhr