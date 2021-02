Bundesinstitut hofft auf Zulassung von Corona-Selbsttests im März

Nachrichtenarchiv - 13.02.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland kommen Anfang März bis zu 30 Corona-Schnelltests für den Hausgebrauch auf den Markt. Das hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung bestätigt. Wissenschaftler sehen in den Tests eine Alternative zum derzeitigen Lockdown. Binnen einer Viertelstunde soll sich jeder selbst testen können. Bei den bisherigen Schnelltests muss man einen Abstrich tief in der Nase oder im Rachen machen lassen, und braucht dazu Hilfe von geschultem Personal. Als neue Varianten sind zum Beispiel Gurgeltests im Gespräch. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte gestern gesagt, für eine Zulassung komme es auf die Qualität an. Denn wenn die Tests zu viele falsche Ergebnisse liefern sollten, stecke darin auch ein Risiko.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2021 19:00 Uhr