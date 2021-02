Bundesinstitut hofft auf Schnelltest-Zulassung im März

Nachrichtenarchiv - 13.02.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Anfang März sollen in Deutschland Corona-Schnelltests für den Hausgebrauch zugelassen werden. Ein Sprecher des Bundesinstituts für Arzneimittel sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", es gebe Anträge für bis zu 30 verschiedene Produkte, mit denen sich jeder binnen einer Viertelstunde selbst testen könne. Unklar ist jedoch noch, was solche Tests kosten werden und ob der Bund den Kauf subventioniert. Gesundheitsminister Spahn hatte sich erst am Freitag zurückhaltend zu solchen Tests geäußert. Die Politik ermögliche ihren Einsatz, aber für eine Zulassung komme es auf die Qualität an, sagte er. Denn wenn viele falsch negative Ergebnisse geliefert werden sollten, dann stecke in den Selbsttests auch ein Risiko, so Spahn. Nach Einschätzung von Wissenschaftlern könnten zuverlässige Schnelltests für den Hausgebrauch eine große Rolle bei der Rückkehr zu einem normalen Alltag spielen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2021 23:00 Uhr