Bundesinstitut genehmigt Schnelltests für den Hausgebrauch

Nachrichtenarchiv - 24.02.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat die ersten drei Sonderzulassungen für Corona-Tests für den Hausbedarf erteilt. Wie ein Sprecher mitteilte, werden dabei die Abstriche im vorderen Nasenbereich entnommen. Das Institut ist dafür zuständig, zu überprüfen, ob die Tests funktionieren und auch von Laien angewendet werden können. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF hatte Spahn zuvor angekündigt, dass die Selbsttests schon in den kommenden Tagen in den Discountern für alle frei zugänglich angeboten werden könnten. - Für Lehrkräfte und Kita-Personal soll heute eine bundesweite Impfaktion starten. Kritik an dieser Verordnung von Minister Spahn kommt vom Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission, Mertens. Den Zeitungen der Funke- Mediengruppe sagte er, die empfohlene Reihenfolge der Corona-Schutzimpfungen dürfe nicht einfach aufgehoben werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2021 10:00 Uhr