Bundesinstitut erteilt Sonderzulassungen für Corona-Schnelltests

Nachrichtenarchiv - 24.02.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland kann man sich schon bald selbst zuhause auf das Coronavirus testen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat heute drei Produkte zugelassen. Dabei werden die Proben durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich entnommen. Die Hersteller haben Studien vorgelegt, wonach diese Schnelltests von Laien sicher ausgeführt werden können. Bisher war das nur medizinisch geschultem Personal erlaubt. Gesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass die Selbsttests schon in wenigen Tagen zu kaufen sein werden, etwa in Discountern, aber auch online. Ob sie bezuschusst werden, ist noch unklar. Ursprünglich hatte Spahn angekündigt, dass die Selbsttests den Verbraucher nur einen Euro kosten sollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2021 18:00 Uhr