Bundesinnenmnisterium will keine Corona-Grenzkontrollen zu Nachbarstaaten

Nachrichtenarchiv - 16.01.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundesinnenministerium hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach wegen der Corona-Pandemie erneut Grenzkontrollen zu den europäischen Nachbarstaaten im Gespräch sind. Ein Sprecher von Minister Seehofer sagte der Zeitung "Die Welt", derzeit gebe es dazu keine Überlegungen. Auch wegen der engen Verzahnung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt in den Grenzregionen gelte es, einen solchen Schritt zu vermeiden. Am Dienstag berät Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten und -präsidentinnen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen und der Unsicherheit durch die neuen Virusvarianten haben sich mehrere Politiker bereits für eine Verlängerung und Verschärfung des Lockdown ausgesprochen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.01.2021 02:00 Uhr