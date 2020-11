Bundesinnenministerium will Kampf gegen politischen Islam intensivieren

Nachrichtenarchiv - 05.11.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Terroranschlag von Wien fordert der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mayer, den Kampf gegen den politischen Islam zu intensivieren. Im BR sagte er, man dürfe nicht zulassen, dass eine Religion instrumentalisiert wird, um die westliche Lebensform anzugreifen. Sein Haus verfolge die islamistische Szene aufmerksam, so Mayer. Laut Bundesinnenministerium gibt es derzeit 615 islamistische Gefährder in Deutschland. Der Bundestag befasst sich heute in einer aktuellen Stunde mit dem Kampf gegen den islamistischen Terrorismus. In Wien berät seit dem Vormittag der Nationalrat in einer Sondersitzung über den jüngsten Terroranschlag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2020 11:00 Uhr