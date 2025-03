Bundesinnenministerium stuft PKK weiterhin als Terrororganisation ein

Berlin: Die Bundesregierung stuft die Kurdische Arbeiterpartei PKK weiterhin als Terrororganisation ein. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Man sehe trotz des von der PKK verkündeten Waffenstillstands noch keinen Anlass zu einer Neubewertung. Die PKK sei mit knapp 15.000 Anhängern die mitgliederstärkste terroristische Vereinigung auf deutschem Boden, so der Sprecher weiter. Darüber dürfe der strategische Gewaltverzicht nicht hinwegtäuschen. Die PKK hatte gestern eine sofortige Waffenruhe mit der Türkei verkündet: Zuvor hatte der inhaftierte Kurdenführer Öcalan seine Anhänger aufgerufen, die Waffen niederzulegen. In Deutschland besteht seit 1993 ein Betätigungsverbot für die PKK, in der EU gilt sie seit 2002 als Terrororganisation.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 10:00 Uhr