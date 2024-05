Bundesinnenministerin verurteilt Störaktion gegen Göring-Eckardt

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat nach einer Störaktion gegen Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt vor weiteren Angriffen auf Politikerinnen und Politiker gewarnt. Solche Einschüchterungsversuche hätten nicht mehr mit demokratischem Protest zu tun, schrieb Faeser auf der Plattform X. Der zunehmenden Verrohung müssten sich alle Demokraten entgegenstellen. Göring-Eckardt war am Samstag nach einer Partei-Veranstaltung in Ostbrandenburg an der Abfahrt gehindert worden, weil Demonstranten die Grünen-Politikerin nach dem Verlassen des Saals bedrängten und ihrem Fahrzeug den Weg versperrten. Erst als die Polizei Verstärkung rief, konnte sie nach 45 Minuten den Veranstaltungsort verlassen.

