Bundesinnenministerin Faeser verteidigt Reform des Staatsbürgerschaftsrechts

Berlin: Vor der heutigen Kabinettsentscheidung hat Innenministerin Faeser ihren Gesetzentwurf zur erleichterten Einbürgerung verteidigt. Die SPD-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Reform sei ein entscheidender Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Wörtlich fügte Faeser an, "wir sind mitten in einem weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe." Das neue Staatsangehörigkeitsrecht sieht unter anderem vor, den deutschen Pass unter bestimmten Umständen bereits nach fünf Jahren zu bekommen. Bisher sind es acht Jahre. Außerdem will das Bundeskabinett heute das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringen. Künftig soll jeder Mensch in Deutschland sein Geschlecht und seinen Vornamen selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Das Gesetz richtet sich laut Familien- und Justizministerium an transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2023 06:00 Uhr