Bundesinnenministerin Faeser nennt bundesweiten Warntag Erfolg

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat den Warntag als erfolgreich bezeichnet und sagte, die unterschiedlichen Systeme hätten den großen Stresstest bestanden. Man habe mit dem Mix der verschiedenen Kanäle fast alle Menschen in Deutschland erreicht, so Faeser. Organisiert wurde der Warntag vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Um 11:00 Uhr hatte es am Vormittag deutschlandweit einen Probealarm gegeben. Über das Cell Broadcast System wurde ein Alarmton über die Mobiltelefone verbreitet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.09.2023 14:00 Uhr