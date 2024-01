Bundesinnenministerin Faeser kündigt bundesweite Ansprechstelle für Amtsträger an

Berlin: Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr eine bundesweite Ansprechstelle für Kommunalpolitiker eröffnen. Das kündigte Innenministerin Faeser an. Dort sollen bedrohte und angefeindete kommunale Amts- und Mandatsträger beraten werden. Außerdem soll die Stelle die Kommunikation zwischen Sicherheitsbehörden, Justiz und Verwaltung verbessern. Kommunale Amts- oder Mandatsträger seien das Rückgrat unserer Demokratie, betonte Faeser. Sie wolle Hasskriminalität außerdem weiter entschieden bekämpfen, so die SPD-Politikerin. Die Ansprechstelle aufbauen soll das Deutsche Forum für Kriminalprävention. Es erhält dafür eine Million Euro und eine Finanzierungszusage bis Ende 2027. Hintergrund ist eine wachsende Zahl von Anfeindungen und Übergriffen gegen kommunal Aktive.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2024 16:00 Uhr