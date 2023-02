Bundesinnenministerin Faeser dämpft Erwartungen an Flüchtlingsgipfel

Kurzmeldung ein/ausklappen Streiks legen Flugverkehr am Freitag lahm - München stellt Passagierverkehr komplett ein

München: Unmittelbar vor den Faschingsferien in Bayern stellt der Münchner Flughafen am Freitag seinen Passagierbetrieb ein. Grund ist der angekündigte Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. Zwischen Freitag um Mitternacht und Samstag früh um 1 Uhr finden keine Starts und Landungen statt. Nach Angaben des Münchner Flughafens sind nur Sonderflüge, wie für medizinische Notfälle oder die Münchner Sicherheitskonferenz, davon ausgenommen. Auch die Flughäfen Frankfurt, Stuttgart und Hamburg kündigten an, an dem Tag keine Passagierflüge abzufertigen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem ganztägigen Warnstreik an den meisten großen Flughäfen in Deutschland aufgerufen. Hintergrund sind mehrere Tarifkonflikte. Bei dem Ausstand handelt es sich um eine gemeinsame Aktion von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2023 22:00 Uhr