Bundesinnenminister Seehofer verbietet rechtsextremistische Vereingung "Nordadler"

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer hat die rechtsextremistische Vereinigung "Nordadler" verboten. Nach Angaben eines Ministeriumssprechers laufen derzeit Razzien bei wichtigen Vereinsmitgliedern in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen. Die Gruppierung agiere vorwiegend im Netz, so der Sprecher. Laut Bundesinnenministerium verfolgt die Gruppierung eine nationalsozialistische Ideologie und firmiert auch unter den Bezeichnungen "Völkische Revolution", "Völkische Jugend", "Völkische Gemeinschaft" und "Völkische Renaissance". Die Rechtsextremisten bekennen sich demnach zu Adolf Hitler und anderen wichtigen Vertretern des Nazi-Regimes und nutzen dessen Symbole und Sprache. Der Anführer der Gruppe soll in sozialen Medien Sympathien für den Anschlag auf die Synagoge in Halle geäußert haben. Es ist bereits das dritte Verbot einer rechtsextremistischen Vereinigung in diesem Jahr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2020 10:00 Uhr