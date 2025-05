Bundesinnenminister Dobrindt besucht Grenzkontrollstelle Kiefersfelden

München: Bundesinnenminister Dobrindt und Bayerns Ministerpräsident Söder besuchen heute den Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein. Sie wollen sich dort die Kontrollabläufe von Experten der Bundespolizei erklären lassen. Dobrindt hatte vor gut einer Woche die Grenzkontrollen intensiviert. Dadurch finden Zurückweisungen von Asylbewerbern nun direkt an der Grenze statt. Kritik kommt von den Nachbarländern und der Opposition. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Hofreiter sagte in der Münchner Runde im BR-Fernsehen, es erinnere ihn an die gescheiterte Ausländermaut, wo man auch - so wörtlich - "souverän EU-Recht ignoriert" habe. Das sei "super naiv" und werde nicht funktionieren, so Hofreiter. An der Kontrollstelle Kiefersfelden/Kufstein wurden im vergangenen Jahr rund 3.300 unerlaubte Einreiseversuche registriert - das sind deutlich weniger als 2023.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2025 07:00 Uhr