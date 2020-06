Bundesgesundheitsminister Spahn wirbt für Organspenden

Tausende demonstrieren in Frankfurt gegen Rassismus und Polizeigewalt

Frankfurt am Main: Mehrere tausend Menschen haben in der Finanzmetropole gegen Polizeigewalt und Rassismus demonstriert. Die Veranstaltung sei friedlich verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Die etwa 3000 Teilnehmer hätten sich an die coronabedingten Abstands- und Mundschutzregeln gehalten. Die Demonstranten protestierten gegen den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd. Eine Kundgebung gegen Rassismus in Hamburg wurde dagegen aufgelöst. Statt der angekündigten 250 Teilnehmer waren über 3000 Menschen zum US-Konsulat am Alsterufer gekommen.Viele hielten sich nicht an die Auflagen wie Abstandhalten und das Tragen einer Maske.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2020 18:00 Uhr