Bundesgesundheitsminister Spahn warnt vor Überlastung des Gesundheitswesens

Seehofer nimmt Polizei nach Einsatz in Leipzig in Schutz

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer hat nach der Leipziger Großdemo gegen Corona-Maßnahmen die Polizei in Schutz genommen. Man müsse damit aufhören, die Taktik der Polizei im Nachhinein ohne Kenntnis von Details und ohne vollständiges Bild per Ferndiagnose zu hinterfragen, betonte Seehofer. Er nahm auch das Oberverwaltungsgericht Bautzen in die Pflicht, das die Demontration der "Initiative Querdenken" erlaubt hatte. Da die große Mehrheit der rund 20.000 Teilnehmer laut Polizei keine Masken trug, löste sie die Demo auf. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer zeigte kein Verständnis für diese Art von Demonstrationen und kündigte eine Aufarbeitung des Geschehens an. Parallel zu der "Querdenker"-Demo griffen im Leipziger Stadtteil Connewitz Unbekannte die Polizei an, auch Barrikaden wurden angezündet. Die Polizei rückte mit Wasserwerfen und zahlreichen Kräften an. Bereits am Freitagabend hatten Vermummte die Polizei in Connewitz angegriffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2020 08:00 Uhr