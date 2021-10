Bundesgesundheitsminister Spahn spricht sich für Booster-Gipfel aus

Nachrichtenarchiv - 31.10.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen in ganz Deutschland werden in der Politik die Rufe nach mehr Booster-Impfungen lauter. Bundesgesundheitsminister Spahn wiederholte seine Forderung, dass es Auffrischungsimpfungen für alle geben solle. Der Bild am Sonntag sagte er, dass das bisherige Tempo in den Arztpraxen nicht ausreiche. Spahn verwies auf Studien aus Israel, wonach eine dritte Impfung den Unterschied machen könne, um die vierte Welle zu brechen. Spahn schlägt vor, über die weitere Impfstrategie bei einem Bund-Länder-Treffen zu beraten. Bayerns Ministerpräsident Söder ist ebenfalls dafür, die Auffrischungsimpfungen jedem anzubieten. Kritik kommt allerdings von Ärzten: Sie verweisen auf die Ständige Impfkommission. Die empfiehlt die Booster-Impfung nur für Menschen über 70 und Immungeschwächte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2021 13:00 Uhr