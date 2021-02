Bundesgesundheitsminister Spahn kündigt die heutige Freigabe von drei Selbsttests an

Nachrichtenarchiv - 24.02.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat im Morgenmagazin von ARD und ZDF überraschend angekündigt, dass heute drei Corona-Selbsttests genehmigt werden. Der CDU-Politiker sagte, diese drei unterschiedlichen Tests könnten dann schon in den kommenden Tagen in den Discountern angeboten werden. Es mangele nicht an Angeboten, denn die Produkte, die es für diesen Test brauche, seien leicht zu vervielfältigen, so Spahn. Auch zum holprigen Impfstart äußerte sich Spahn. Jetzt stünden dem Bund 1,2 Millionen Impfdosen zur Verfügung, nun sei es Sache der Länder und Kommunen, den Impfstoff zu verabreichen. Außerdem sollen die Länder heute mit der Impfaktion der Lehrkräfte und des Kita-Personals beginnen. Eine entsprechende Verordnung hatte Spahn gestern auf Twitter angekündigt. Den Betroffenen soll zunächst der Impfstoff von AstraZeneca verabreicht werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2021 09:00 Uhr