Bundesgesetz gegen Corona-Pandemie soll in dieser Woche kommen

CDU-Präsidium berät über Kanzlerkandidaten der Union

Berlin: Zur Stunde berät das CDU-Präsidium über den Kanzlerkandidaten der Union. Der Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Brinkhaus, hatte zuvor im Morgenmagazin von ARD und ZDF eine schnelle Entscheidung in der Frage gefordert. Man wolle jetzt mit der Kampagne für die Bundestagswahl beginnen. Dafür brauche es einen Spitzenkandidaten. Der CDU-Politiker Brinkhaus wollte sich dabei nicht auf seinen Parteichef Laschet festlegen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier - ebenfalls CDU - forderte, auch die Stimmung an der Basis zu berücksichtigen. Dem Fernsehsender n-tv sagte er: Es komme nicht so sehr darauf an, was die Präsidien der CDU und der CSU sagten, sondern, dass die Lösung von weiten Teilen der Union getragen werde. Aktuell liegt CSU-Chef Söder in Umfragen deutlich vor dem CDU-Vorsitzenden Laschet. Auch der Chef der CSU-Landesgruppe, Dobrindt, sprach sich klar für Söder aus. Dieser könne die breite politische Mitte mobilisieren, sagte Dobrindt im BR.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2021 10:00 Uhr