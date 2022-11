Bundesgerichtshof verweist Schadenersatzklage von Schlecker an Vorinstanz zurück

Nachrichtenarchiv - 29.11.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Der Insolvenzverwalter der pleitegegangenen Drogeriemarktkette Schlecker kann doch noch auf einen Millionenbetrag von früheren Lieferanten hoffen. Diese sollen illegal Preise abgesprochen haben. Der Bundesgerichtshof entschied am Vormittag, es müsse neu geprüft werden, ob und wie viel finanzieller Schaden bei Schlecker durch diese Kartellabsprachen entstanden ist. Solche Absprachen führten erfahrungsgemäß zu höheren Preisen - dem habe die Vorinstanz zu wenig Gewicht beigemessen, erklärten die Karlsruher Richter. Sie verwiesen das Verfahren zurück an das Oberlandesgericht Frankfurt am Main.

