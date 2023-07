Bundesgerichtshof verhandelt über Haftung von Motorhersteller in Dieselfällen

Kurzmeldung ein/ausklappen Bund und Länder beraten erneut über Eckpunkte für Krankenhausreform einigen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach berät heute mit den Ressortchefs der Länder erneut über die geplante Krankenhausreform. An der Sitzung werden auch Gesundheitsexperten aus den Ampelfraktionen teilnehmen. Bei dem Treffen sollen strittige Fragen ausgeräumt und Eckpunkte vereinbart werden, damit der Gesetzentwurf über den Sommer ausgearbeitet werden kann. Eine zeitliche Begrenzung für die Beratungen gibt es nicht. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek betonte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, man müsse genau hinschauen, wo und wie die Versorgung in Zukunft stattfinden kann. Auf ein paar Stunden komme es da nicht an. - Die Reform soll die Finanzierung der Krankenhäuser neu regeln. Vorgesehen ist eine Abkehr vom System der Fallpauschalen. Die Länder fordern eine Soforthilfe für die Krankenhäuser, unter anderem wegen der gestiegenen Energiepreise. Der Bund will zusätzliches Geld nur in die Reform stecken und grundsätzlich mehr Transparenz was die Qualität der Behandlungen angeht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2023 08:00 Uhr