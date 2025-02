Bundesgerichtshof setzt Verfahren im Rechtsstreit Künast gegen Meta aus

Die Richter in Karlsruhe wollen eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs abwarten. In dem Fall geht es um ein Falschzitat, das zusammen mit einem Bild der Grünen-Politikerin verbreitet wurde. Künast hatte gegen den Facebook-Konzern geklagt. Sie will erreichen, dass Meta selbst alle Posts mit identischem oder "kerngleichem" Inhalt löscht.

