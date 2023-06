Bundesgerichtshof fällt Entscheidung zum Schadenersatz für Diesel-Thermofenster

Meldungsarchiv - 26.06.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Karlsruhe: Viele Autokäufer, die in der Vergangenheit ein Diesel-Fahrzeug erworben haben, können sich Hoffnung auf Schadenersatzzahlungen machen. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschied, dass die Betreffenden unter Umständen Anspruch auf Entschädigung haben. Voraussetzung ist, dass in ihrem Fahrzeug eine unzulässige Einrichtung zur Manipulation der Abgasreinigung eingebaut ist, wie zum Beispiel ein sogenanntes Thermofenster. Der BGH urteilte erstmals, dass der Hersteller auch dann haftet, wenn der Käufer nicht absichtlich geschädigt wurde, sondern wenn Fahrlässigkeit im Spiel war. Wie hoch der Schadenersatz sein soll, müssen jetzt die untereren Instanzen entscheiden. Die Rede ist von 5 bis 15 Prozent des Kaufpreises.

