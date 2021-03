Bundesgerichtshof entscheidet über nadelnde Kiefer

Fridays for Future demonstriert wieder für Klimaschutz

München: Nach der coronabedingten Pause will die Umweltbewegung Fridays for Future in mehreren Städten in Bayern wieder für mehr Klimaschutz streiken. Unter dem Motto "NoMoreEmptyPromises" - keine leeren Versprechungen mehr - sind im Freistaat rund 50 Aktionen geplant. Um die Hygieneabstände einhalten zu können, sollen die Proteste zum Teil per Fahrrad stattfinden. In Nürnberg etwa erwartet die Polizei mehrere Hundert Radfahrer. Andernorts bleibt es bei klassischen Demonstrationszügen und Versammlungen. In Augsburg etwa werden zur Einhaltung des Mindestabstands die Stellplätze mit Absperrband und Kreide markiert. Außerdem sollen die Teilnehmer möglichst FFP2-Masken tragen und die Corona-Warn-App verwenden. In München steht ein Livestream im Mittelpunkt der Aktionen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2021 10:00 Uhr