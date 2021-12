Bundesgerichtshof entscheidet im Fall des NSU-Mittäters André E.

Scholz stimmt Bürger auf wirtschaftlichen Umbrauch ein

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die Menschen hierzulande auf den größten Umbruch von Wirtschaft und Produktion seit hundert Jahren eingestimmt. In seiner ersten Regierungserklärung vor dem Bundestag sagte der SPD-Politiker, hinter uns lägen 250 Jahre, in denen der Wohlstand auf dem Verbrennen von Kohle, Öl und Gas gründete. Jetzt, so Scholz, liegen vor uns etwa 23 Jahre, in denen wir aus den fossilen Brennstoffen aussteigen müssen und aussteigen werden. Zur Corona-Politik sagte der Kanzler, er wolle bis Ende des Jahres wie angekündigt 30 Millionen Impfdosen in die Oberarme der Menschen bekommen. Die überwältigende Mehrheit der Bürger verhalte sich in der Pandemie solidarisch, vernünftig und vorsichtig. Einer Minderheit der Hasserfüllten, werde man sich nicht beugen, so Scholz. - Unionsfraktionschef Brinkhaus antwortete als Oppositionsführer. Er warf der neuen Bundesregierung vor, wichtige Schritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgehalten zu haben. Außerdem habe er in Scholz' Rede die Begeisterung für den Fortschritt vermisst.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.12.2021 10:45 Uhr