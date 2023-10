Bundesgerichtshof bestätigt Entscheidung gegen AfD-Richter

Karlsruhe: Der AfD-Politiker Jens Maier darf nicht mehr als Richter arbeiten und muss in den vorzeitigen Ruhestand. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des 61-Jährigen gegen ein Urteil des Leipziger Dienstgerichtes zurückgewiesen. Die Leipziger Richter hätten keine Rechtsfehler begangen, so die Begründung. Maier wollte nach seiner Zeit als AfD-Bundestags-Abgeordneter wieder in den sächsischen Richterdienst zurückkehren. Das zuständige Dienstgericht hielt ihm aber vor, die richterliche Pflicht zur Mäßigung verletzt zu haben - unter anderem durch rassistische und abwertende Äußerungen in sozialen Medien. Deshalb wurde er in den Ruhestand versetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 20:00 Uhr