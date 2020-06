Bundesgerichtshof befasst sich mit Datensammlung von Facebook

Laschet verkündet Kontaktbeschränkungen für Kreis Gütersloh

Gütersloh: Im Landkreis wird nach den Corona-Fällen in der Fleischfabrik Tönnies das öffentliche Leben heruntergefahren. Das gab Ministerpräsident Laschet am Vormittag auf einer Pressekonferenz bekannt. Es gelten damit wieder Kontaktbeschränkungen. Im öffentlichen Raum dürfen sich nur zwei Menschen oder Personen den eigenen Hausstands treffen. Außerdem müssen Kulturstätten schließen und Sport in geschlossenen Räumen ist verboten. Schulen und Kitas sind in dem Kreis bereits nicht mehr geöffnet. Das Infektionsgeschehen sei das bisher größte einzelne in Deutschland, so Laschet. Es sei wichtig, sich nun mit weiteren Tests einen Überblick zu verschaffen. Der Lockdown gelte daher zunächst bis 30. Juni, um festzustellen wie viele Menschen mit dem Virus infiziert sind, die nicht in direktem Bezug zur Fleischfabrik Tönnies stehen. Bisher wurden in dem Konzern mehr als 1.550 Menschen positiv auf das Virus getestet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.06.2020 11:15 Uhr