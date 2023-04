Bundesgartenschau wird in Mannheim eröffnet

Kurzmeldung ein/ausklappen Pistorius sieht keine Kursänderung bei Kampfflugzeugen

Bamako: Verteidigungsminister Pistorius sieht in der Zustimmung der Regierung für die Weitergabe von Kampfjets aus Polen an die Ukraine keinen Kurswechsel. Während seines Besuches in Mali sagte der SPD-Politiker gestern Abend, von Bedeutung sei alles, was schnell helfe. Die fünf MiG-29-Kampfflugzeuge seien den ukrainischen Streitkräften bekannt und könnten deshalb sofort zum Einsatz kommen. Unterhaltung, Instandsetzung und Wartung sind laut Pistorius reibungslos und übergangslos möglich. Das alles gelte für westliche Flugzeuge nicht. Deutschland hatte die Kampfjets aus DDR-Beständen vor 20 Jahren an Polen verkauft. Deshalb war die Zustimmung der Bundesregierung für die Weitergabe an die Ukraine notwendig.

