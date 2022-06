Bundesgartenschau 2025 findet nicht in Rostock statt

Nachrichtenarchiv - 22.06.2022 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rostock: Die Stadt in Mecklenburg-Vorpommern will die Bundesgartenschau 2025 absagen. Das hat die Rostocker Bürgerschaft beschlossen und ist damit der Empfehlung von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen gefolgt. Der parteilose Politiker aus Dänemark geht davon aus, dass die Schau nicht realisierbar ist. Als Gründe nannte er vor allem coronabedingte Verzögerungen und massive Preissteigerungen infolge des Kriegs in der Ukraine. Außerdem seien Fehler gemacht worden und die Stadtverwaltung habe zu wenig Kapazitäten. Es ist die erste Absage in der 70-jährigen Geschichte der Bundesgartenschau.

