Bundesforschungsministerin Bär sorgt sich wegen Harvard

Berlin: Das Verbot der Aufnahme ausländischer Studenten an der US-Elite-Universität Harvard macht Bundesforschungsministerin Bär Sorgen. Die CSU-Politikerin sprach im BR von einer hochdramatischen Situation. Bär sagte, in Deutschland und Europa müsse das Thema Wissenschaftsfreiheit in den Mittelpunkt gestellt werden - weil diese eben nicht überall garantiert sei. Das US-Heimatschutzministerium hatte entschieden, dass Harvard keine ausländischen Studenten mehr aufnehmen darf. Ministerin Noem begründete das Verbot damit, dass die Elite-Uni Gewalt und Antisemitismus fördere und mit der Kommunistischen Partei Chinas zusammenarbeite.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2025 10:00 Uhr