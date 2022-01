Bundesfinanzminister will gegen kalte Progression vorgehen

Nachrichtenarchiv - 31.01.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts steigender Preise hat Bundesfinanzminister Lindner weitere Maßnahmen zur Entlastung der Bürger gefordert. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, das Steuersystem müsse angepasst werden, um eine sogenannte Kalte Progression zu vermeiden. Diese entsteht, wenn sich Arbeitnehmer trotz einer Gehaltserhöhung weniger leisten können - wegen der Inflation und eines höheren Einkommensteuersatzes. Außerdem bekräftigte Lindner erneut, dass die EEG-Umlage schnellstmöglich abgeschafft werden soll - wenn es nach ihm gehe, schon in wenigen Wochen. Im Koalitionsvertrag ist als Termin noch 2023 vorgesehen. Zuletzt waren die Verbraucherpreise im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,3 Prozent gestiegen. Aktuelle Schätzungen will das Statistische Bundesamt am Nachmittag bekannt geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2022 09:00 Uhr