Bundesfinanzminister Lindner will Steuermittel für Schröders Büro streichen

USA bilden ukrainische Soldaten in Deutschland aus

Washington: Die USA bilden in Deutschland und an anderen Standorten ukrainische Soldaten aus. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums Kirby sagte in Washington, das Training auf deutschem Boden habe bereits begonnen. Es gehe unter anderem um den Umgang mit Haubitzen und anderen Waffensystemen, die Kiew zur Unterstützung im Kampf gegen Russland erhalte. Das US-Militär arbeite dabei mit der deutschen Regierung zusammen. Insgesamt werde das ukrainische Militär an mehreren Standorten außerhalb der Ukraine ausgebildet, erklärte Kirby, ohne nähere Angaben zu machen. Geleitet werde die Schulung von 160 Mitgliedern der Nationalgarde aus Florida, die schon vor Ausbruch des Krieges zu Ausbildungszwecken in der Ukraine stationiert waren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2022 01:00 Uhr