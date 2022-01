Bundesfinanzminister Lindner stellt milliardenschwere Steuerentlastungen in Aussicht

Nachrichtenarchiv - 02.01.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat für die kommenden Jahre ein Corona-Steuergesetz angekündigt. Damit will er die Steuerzahler entlasten und die Corona-Hilfen für Unternehmen erweitern. Der Bild am Sonntag sagte er, dass es um deutlich mehr als 30 Milliarden Euro gehen soll. Nach den Plänen von Lindner sollen die Beiträge zur Rentenversicherung voll von der Steuer abgesetzt werden können. Außerdem soll die EEG-Umlage auf den Strompreis fallen. Mithilfe spezieller Corona-Regeln sollen Unternehmen Verluste der Jahre 2022 und 2023 mit Gewinnen aus den Vorjahren verrechnen können. Wörtlich sagte Lindner: "Niemand sollte durch Steuerschulden während der Pandemie in den Ruin getrieben werden". Die Schuldenremse will er ab 2023 trotzdem voll einhalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2022 06:00 Uhr