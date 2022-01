Bundesfinanzminister Lindner plant Steuerentlastungen in Höhe von mehr als 30 Milliarden Euro

Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt; 9 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Nebel besonders südlich der Donau immer wieder sonnig, sonst viele Wolken oder trüb. Höchstwerte 9 bis 16 Grad. In der Nacht vereinzelt Regen, Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen und am Dienstag vielerorts bewölkt und gebietsweise Regen. Am Mittwoch auch Schnee, dabei recht windig. Höchstwerte erst 8 bis 13, am Mittwoch nur noch 2 bis 6 Grad. Tiefstwerte in der Nacht 8 bis 1 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2022 06:00 Uhr