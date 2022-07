Bundesfinanzminister Lindner fordert Ende der Gasverstromung

Dobrindt bringt AKW-Laufzeiten bis mindestens 2027 ins Spiel

München: In der Debatte über längere Laufzeiten hat die CSU einen Atomausstieg erst nach dem Jahr 2027 und ein Wiederanfahren bereits abgeschalteter Atomkraftwerke ins Gespräch gebracht. Landesgruppenchef Dobrindt sagte, man werde sich noch lange damit auseinandersetzen müssen, dass Russland den Westen durch Energieterror destabilisieren wolle. In dieser Lage seien Laufzeitverlängerungen von mindestens weiteren fünf Jahren denkbar, sagte er der „Welt am Sonntag“. Und Ministerpräsident Söder betonte in der Süddeutschen Zeitung, es sei mit einem höheren Aufwand verbunden, stillgelegte Kraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen, aber möglich sei es. Die grüne Bundesumweltministerin Lemke wiederum erklärte in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, sollte der Stresstest ergeben, dass Bayern tatsächlich ein ernsthaftes Stromproblem hat, dann werde man die dann bestehenden Optionen bewerten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2022 19:00 Uhr