Bundesfinanzminister Kukies mahnt im Zollstreit "gesichtswahrende Lösung" an

Berlin: Mit Blick auf die Zoll-Spirale hat Jörg Kukies eine "gesichtswahrende Lösung" für alle Seiten angemahnt. Der geschäftsführende Bundesfinanzminister sagte im Deutschlandfunk, im Idealfall gebe es eine Verhandlungslösung mit den USA. Andernfalls werde man in Berlin den Gegendruck erhöhen. Das sei die EU-Strategie, die auch Deutschland unterstütze. Kukies sagte, die Börsenturbulenzen und das sinkende Verbrauchervertrauen in den USA sprächen "eine deutliche Sprache". Da auch auch aus dem Lager des US-Präsidenten Kritik komme, erhofft sich Kukies Verhandlungsbereitschaft von Washington. Mit Blick auf die mögliche Massenflut chinesischer Waren in den europäischen Markt nach den US-Zollerhöhungen unterstrich der Bundesfinanzminister, das dürfe man sich nicht gefallen lassen. Offene Märkte seien wichtig, aber das müsse auf Gegenseitigkeit beruhen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2025 08:00 Uhr