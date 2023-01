Bundesfinanzhof weist Klage gegen Solidaritätszuschlag ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt mit etwas Schnee und Regen; Höchstwerte 2 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Vormittags an den Alpen noch länger sonnig. Von Nordwesten her Schneefall, in tiefen Lagen auch Regen; im Norden kann er gefrieren. Der Wind frischt auf. Höchstwerte 2 bis 6 Grad. Nachts bewölkt mit etwas Regen oder Schnee. Tiefstwerte um 1 Grad. Die Aussichten: Morgen an den Alpen Sonne und Wolken, sonst bewölkt; zu den Mittelgebirgen hin etwas Schnee. Bis Donnerstag bayernweit bewölkt, windig mit Regen und Schneefall, besonders an den Alpen. Temperaturen zwischen 0 und 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2023 10:00 Uhr