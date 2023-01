Bundesfinanzhof verhandelt über Rechtmäßigkeit von Solidaritätszuschlag

Kurzmeldung ein/ausklappen SPD-Frauen fordern weibliche Nachfolge für Lambrecht

Berlin: Nach dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Lambrecht fordern die Frauen in der SPD eine weibliche Nachfolge. Das hat die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, Noichl, in einem Zeitungsinterview deutlich gemacht. Eine Gesellschaft, die zu über 50 Prozent aus Frauen bestehe, müsse sich auch im Kabinett widerspiegeln. Dafür stehe die SPD. Bundeskanzler Scholz will Lambrechts Nachfolge offenbar heute verkünden. Das hat Arbeitsminister Heil am Abend bei "hart aber fair" im Ersten gesagt. Zu Spekulationen, er selbst könnte das Verteidigungsressort übernehmen, erklärte Heil, er sei Arbeitsminister und habe viel vor in diesem Amt. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios kommen auch SPD-Chef Klingbeil und Kanzleramtschef Schmidt nicht mehr in Frage. Namentlich genannt werden noch die Wehrbeauftragte Högl und die Parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium Möller.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2023 07:00 Uhr