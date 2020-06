Bundesfinanzhof begrenzt Anspruch auf Entfernungspauschale

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Beschäftigte können nicht immer die volle Entfernungspauschale als Werbungskosten steuermindernd ansetzen. In dem Fall, dass sie an einem Arbeitstag nur den Hinweg antreten und erst am nächsten Tag zurückfahren, können sie nur die Hälfte der Entfernungspauschale in Höhe von 15 Cent geltend machen. Das entschied der Bundesfinanzhof in München. Ein Flugbegleiter hatte geklagt. Er fuhr an 31 Tagen im Jahr erst am Tag nach seiner Arbeit nach Hause. Das Finanzamt hatte an diesen Tagen die volle Entferungspauschale von 30 Cent nicht anerkannt - nach Ansicht des Bundesfinanzhofes zu recht. Das Urteil hat Folgen für alle Arbeitnehmer mit unregelmäßigen Arbeitszeiten und einer Tätigkeit über Nacht - etwa für Pflegekräfte im Nachtdienst.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.06.2020 12:45 Uhr