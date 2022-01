Bundesfamilienministerium verteidigt Präsenzunterricht

Nachrichtenarchiv - 30.01.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Trotz der steigenden Infektionszahlen will das Bundesfamilienministerium am Präsenzunterricht an den Schulen festhalten. Staatssekretärin Deligöz* hat im BR-Fernsehen den Kurs verteidigt. Wörtlich sagte sie: "So weit wie möglich alles offen lassen. Und dort wo es nicht mehr geht, situativ entscheiden." Nach ihren Worten muss die "Einsamkeitsstruktur" durchbrochen werden; die psychischen Schäden der Pandemie bei Kindern und Jugendlichen seien bereits jetzt groß. Um die Gesundheitsämter zu entlasten forderte Deligöz, den Schulen die Entscheidung über Quarantänemaßnahmen zu überlassen. - In Bayern hatte es wegen der Zuständigkeiten zuletzt Verwirrung und Kritik gegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2022 15:00 Uhr