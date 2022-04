Familie beerdigt Peggy an geheimem Ort

Lichtenberg: Fast 21 Jahre nach ihrem Verschwinden ist Peggy aus dem oberfränkischen Lichtenberg an einem geheimen Ort beigesetzt worden. Wie die Anwältin der Familie mitteilte, fand die Beerdigung am vergangenen Mittwoch in engem Kreis statt. Der spektakuläre Kriminalfall ist bis heute ungeklärt. Erst 2015 fand ein Pilzsammler die sterblichen Überreste des Mädchens in einem Wald an der Grenze Bayerns zu Thüringen. Alle Spuren und Festnahmen blieben ohne Ergebnis, die Ermittlungen wurden im Herbst 2020 eingestellt.

