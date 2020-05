Bundesfamilienministerin hofft auf rasche Öffnung der Schulen und Kitas

Nachrichtenarchiv - 21.05.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfamilienministerin Giffey hofft auf eine rasche Öffnung von Schulen und Kitas. Dem Berliner Tagesspiegel sagte sie, aus Sicht des Kinderwohls wäre es das Beste, wenn alle Kinder so schnell wie möglich wieder wie gewohnt in ihre Kitas und Schulen gehen könnten. Deshalb beteiligt sich das Familienministeriuman nach Giffeys Worten an einer nationalen Corona-Kita-Studie. Dafür werde derzeit ein bundesweites Kitaregister aufgebaut, um das wöchentliche Infektionsgeschehen auszuwerten. Die Ministerin erhofft sich daraus zeitnahe Erkenntnisse, ob weitere Öffnungen zu verantworten sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2020 18:00 Uhr