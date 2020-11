Bundesfamilienministerin Giffey verzichtet in Plagiatsaffäre auf Doktortitel

Nachrichtenarchiv - 13.11.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfamilienministerin Giffey verzichtet auf ihren Doktortitel. Sie gehe diesen Schritt, um weiteren Schaden von ihrer Familie, ihrer politischen Arbeit und ihrer Partei abzuwenden, teilte sie in einem Brief an die Freie Universität mit. Ihre Arbeit als Bundesministerin wolle sie fortsetzen und wie angekündigt Ende November beim Parteitag der Berliner SPD für den Landesvorsitz kandidieren. Vor einer Woche hatte die Universität mitgeteilt, das Plagiatsverfahren neu aufzurollen. Es galt vor einem Jahr mit einer Rüge eigentlich als abgeschlossen. Vergangene Woche kündigte die Universität aber an, nun zu klären, ob es sich um einen minderschweren Fall handele. Denn nur dann sei die Rüge statt dem Entzug des Doktortitels zulässig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2020 17:00 Uhr