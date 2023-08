Bundesentwicklungsministerin Schulze appelliert für friedliche Lösung in Niger

Accra: Bundesentwicklungsministerin Schulze hat bei ihrer Westafrika-Reise dem Staatenbündnis Ecowas weitere Unterstützung zugesagt, um eine friedliche Lösung nach dem Putsch im Niger zu finden. Nach dem Treffen mit Ecowas-Präsident Touray in Nigeria sagte Schulze, die Lage sei in der gesamten Sahel-Zone angespannt, die Lage der Menschen vor Ort dramatisch. Ende Juli hatte eine Militärjunta im Niger Präsident Bazoum gestürzt und die Macht übernommen. Die Ecowas drohte daraufhin mit einer militärischen Intervention. Heute und morgen beraten die Militärchefs in Ghana über den weiteren Kurs und über einen möglichen Einsatz der Eingreiftruppe, sollte sich die Lage in Niger nicht stabilisieren. Das Treffen war bereits einmal verschoben worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2023 07:00 Uhr