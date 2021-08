Bundesentwicklungsminister Müller fordert UN-Resolution und Evakuierungsabkommen für Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 25.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bundesentwicklungsminister Müller fordert für Afghanistan eine UN-Resolution und ein Evakuierungsabkommen mit den Taliban. Es könne nicht sein, dass Tausende gefährdete Personen in dem Land zurückgelassen werden müssten, sagte er in der BR24 Rundschau. Die Entscheidung der USA, dass die Evakuierung in wenigen Tagen ausgesetzt werden soll, bezeichnete Müller als "schwerwiegend". Er betonte, den Taliban müsse die Weltgemeinschaft entschlossen gegenübertreten - mit den Chinesen und Russen. Der Minister warnte zudem vor einer "dramatischen Hungerkrise" in Afghanistan. 14 Millionen Menschen stünden vor dem Aus - und diese Zahl nehme dramatisch zu, so der CSU-Politiker. Daher sei es wichtig, das Hilfsorganisationen sich weiter in Afghanistan engagierten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.08.2021 01:00 Uhr